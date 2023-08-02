Дело о реабилитации нацизма возбудили против блогера Светова
Дело о реабилитации нацизма возбуждено в отношении блогера Михаила Светова (признан иноагентом), пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Против главы Либертарианской партии возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма из-за песни о Степане Бандере. Сам Михаил Светов с 2021 года проживает за пределами России.
В беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости» блогер рассказал о своем удивлении из-за возбуждения дела, а также заявил, что любит и переживает за Россию.
Ранее московские правоохранители задержали YouTube-блогера за татуировки с символикой «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru