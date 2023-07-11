Володин: Поддержка нацизма приводит к страшным, разрушительным последствиям
Поддержка нацизма приводит к «страшным, разрушительным» последствиям, и странам НАТО следует осознать, что они совершают чудовищную ошибку. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Политик напомнил, что 11 июля отмечается День памяти жертв Волынской резни — уничтожения польского населения бандеровцами в 1943-1944 годах. Как указал Володин, националисты убили десятки тысяч человек, зверства были подтверждены архивными документами, свидетельствами очевидцев и показаниями самих преступников. Спикер Госдумы подчеркнул, что сегодня Украина возвела злоумышленников, совершавших кровавые преступления, в ранг героев, пишет «Свободная пресса».
«Вместо того, чтобы признать действия бандеровцев геноцидом польского населения, ставит им памятники, защищает и продвигает их идеологию. А Варшава, предавая память жертв Волынской трагедии, снабжает киевский режим очередными партиями оружия для новых преступлений», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Политик указал, что действия Польши — «больше чем предательство» по отношению к своему народу.
Как отметил Володин, поддержка нацизма в 30-е годы XX века привела ко Второй мировой войне, и важно не допустить ее повторения, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России начал действовать порядок ограничения водительских прав для уклонистов
- «Талибан» приостановил деятельность Швеции в Афганистане из-за сожжения Корана
- CNN: Парламент Турции может ратифицировать вступление Швеции в НАТО на следующей неделе
- Байден в среду встретится с Зеленским в рамках саммита НАТО
- Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась до 190 машин
- Марочко: ВСУ теряют до батальона в сутки, пытаясь прорвать оборону у Артемовска
- Марочко сообщил о существенном продвижении российских войск под Купянском
- Российский «Терминатор» выпустил 400 снарядов по ВСУ под Авдеевкой
- Володин: Поддержка нацизма приводит к страшным, разрушительным последствиям
- СМИ: В России могут ввести обязательную сертификацию электросамокатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru