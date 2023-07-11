Володин: Поддержка нацизма приводит к страшным, разрушительным последствиям

Политик напомнил, что 11 июля отмечается День памяти жертв Волынской резни — уничтожения польского населения бандеровцами в 1943-1944 годах. Как указал Володин, националисты убили десятки тысяч человек, зверства были подтверждены архивными документами, свидетельствами очевидцев и показаниями самих преступников. Спикер Госдумы подчеркнул, что сегодня Украина возвела злоумышленников, совершавших кровавые преступления, в ранг героев, пишет «Свободная пресса».

«Вместо того, чтобы признать действия бандеровцев геноцидом польского населения, ставит им памятники, защищает и продвигает их идеологию. А Варшава, предавая память жертв Волынской трагедии, снабжает киевский режим очередными партиями оружия для новых преступлений», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Политик указал, что действия Польши — «больше чем предательство» по отношению к своему народу.

Как отметил Володин, поддержка нацизма в 30-е годы XX века привела ко Второй мировой войне, и важно не допустить ее повторения, пишет Ura.ru.

