Дело о разбое возбуждено в Приморье в отношении сотрудников ФСИН
Уголовное дело возбуждено в Приморском крае в отношении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний по подозрению в разбое. Об этом информирует региональное следственное управление Следственного комитета.
Задержаны пятеро подозреваемых, следствие просит суд отправить их под стражу. Согласно материалам дела, в банду входили, помимо сотрудников ФСИН другие неустановленные лица.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию, подозреваемые организовывали налеты на нелегальные развлекательные заведения Владивостока, в том числе стриптиз-клубы. Там они под предлогом проведения следственно-оперативных мероприятий похищали денежные средства клиентов.
Telegram-канал «Радиоточка НСН» отмечает, что недавно сотрудница красноярского управления ФСИН сняла ролик про службу на песню Инстасамки «За деньги да».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru