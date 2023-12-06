Дело о разбое возбуждено в Приморье в отношении сотрудников ФСИН

Уголовное дело возбуждено в Приморском крае в отношении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний по подозрению в разбое. Об этом информирует региональное следственное управление Следственного комитета.

Задержаны пятеро подозреваемых, следствие просит суд отправить их под стражу. Согласно материалам дела, в банду входили, помимо сотрудников ФСИН другие неустановленные лица.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию, подозреваемые организовывали налеты на нелегальные развлекательные заведения Владивостока, в том числе стриптиз-клубы. Там они под предлогом проведения следственно-оперативных мероприятий похищали денежные средства клиентов.

Telegram-канал «Радиоточка НСН» отмечает, что недавно сотрудница красноярского управления ФСИН сняла ролик про службу на песню Инстасамки «За деньги да».

