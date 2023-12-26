Дело о пытках в больнице ФСИН Саратова передано в Мособлсуд
Уголовное дело по обвинению в применении пыток бывшими сотрудниками областной туберкулезной больницы N1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области и осужденными, передано для рассмотрения по существу в Московский областной суд. Решение об изменении территориальной подсудности принял Первый кассационный суд общей юрисдикции.
Об этом ходатайствовал председатель Саратовского областного суда по просьбе прокурора. Такая позиция объясняется тем, что обвиняемые могут быть связаны с сотрудниками правоохранительных органов этого региона. Кроме того, значительная часть потерпевших, свидетелей и адвокатов проживают либо находятся на территории Подмосковья. Там же содержатся в следственном изоляторе обвиняемые.
По уголовному делу проходят в качестве обвиняемых восемь человек. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в октябре 2021 года стало известно, что из России вывезено более 1000 видеофайлов ФСИН с подтверждением систематических пыток в колониях и СИЗО России, в частности, в Иркутской, Владимирской и Саратовской областях. После этого Следственный комитет объявил о возбуждении ряда уголовных дел по данным фактам.
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