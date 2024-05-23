Дело о крупнейших взятках в истории России поступило в суд
Уголовное дело о рекордных взятках, которые брали следователи Марат Тамбиев и Кристина Ляховенко, поступило в суд Балашихи. Об этом сообщил «Коммерсантъ».
В материале уточняется, что 35-летний майор юстиции Тамбиев и его помощница 27-летняя лейтенант Кристина Ляховенко обвиняются в десяти эпизодах получения взяток размером более $1,5 млн и 2718 биткоинов, что равно 7,3 млрд рублей.
Помимо этого, Тамбиева обвиняют в превышении должностных полномочий и четырем приготовлениям к получению взяток. Также фигуранты обвиняются в «дискредитации правовой деятельности государства по борьбе с преступностью».
Сначала дело должно было поступить в московский суд, однако по просьбе Генпрокуратуры Верховный суд перенаправил его в суд Балашихи. Ведомство подозревало, что майор Тамбиев имеет крепкие связи в Москве, что помешает объективному рассмотрению дела.
Ранее стало известно, что начальнику главного управления связи Вооруженных сил РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru