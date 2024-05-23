Дело о крупнейших взятках в истории России поступило в суд

Помимо этого, Тамбиева обвиняют в превышении должностных полномочий и четырем приготовлениям к получению взяток. Также фигуранты обвиняются в «дискредитации правовой деятельности государства по борьбе с преступностью».

Сначала дело должно было поступить в московский суд, однако по просьбе Генпрокуратуры Верховный суд перенаправил его в суд Балашихи. Ведомство подозревало, что майор Тамбиев имеет крепкие связи в Москве, что помешает объективному рассмотрению дела.

Ранее стало известно, что начальнику главного управления связи Вооруженных сил РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

