Экс-министра образования РТ подозревают в получении взятки в 21 миллион рублей

По версии следствия, в 2018-2020 годы, подозреваемый занимал должность главы Актанышского муниципального района и получил взятку от представителя строительной фирмы в виде реконструкции своего дома в селе Актаныш стоимостью более 21,8 миллиона рублей.

Уточняется, что взятка была получена за содействие в заключении подрядных договоров на капитальный ремонт здания молодежного центра «Яшьлек» стоимостью более 28 миллионов рублей. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении Фаттахова под стражу. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудника управления по вопросам миграции (УВМ) полиции Москвы задержали по подозрению в получении крупной взятки. По версии следствия, мужчина был частью организованной группы должностных лиц и систематически получал взятки от представителей столичных строительных объектов, которые с января 2022 года по декабрь 2023 года трудоустраивали нелегальных мигрантов, напоминает «Радиоточке НСН».

