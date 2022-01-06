Суд арестовал подозреваемых в убийстве девочки в Костроме
Свердловский районный суд Костромы на два месяца отправил в СИЗО двоих подозреваемых в убийстве пятилетней девочки, сообщает ТАСС.
Следствием предварительно установлено, что 4 января двое мужчин забрали гуляющую на улице девочку, тело которой позже было обнаружено в комнате одного из общежитий Костромы.
В прокуратуре Костромской области отметили, что один из подозреваемых ранее отсидел в тюрьме за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов, а второй был судим за кражу, при этом установленный судом испытательный срок не истек.
В настоящее время назначены различные экспертизы, в том числе медико-криминалистическая и молекулярно-генетическая, проводятся допросы свидетелей.
Ранее в Чите сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего подростка по подозрению в убийстве 14-летней девочки.
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