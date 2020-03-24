Дело историка-потрошителя Соколова передано в суд

Уголовное дело в отношении историка Олега Соколова поступило в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, оно зарегистрировано. Об этом информирует объединённая пресс-служба судов северной столицы. Там уточнили, что пока материалы предоставлены судье, к производству они ещё не приняты, передает RT.

Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета обвиняется в убийстве аспирантки и своей сожительницы Анастасии Ещенко, а также в незаконном хранении оружия. Как отмечают «Известия», стрелял Соколов в свою жертву из незаконно хранившегося в доме обреза, сделанного из охотничьего карабина.

Согласно утверждённому Генпрокуратурой обвинительному заключению, преступление было совершено «в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности». 63-летний историк признал свою вину. По его словам, на убийство он пошёл из-за личного конфликта.

По версии следствия, Соколов убил Ещенко в ночь на 8 ноября 2019 года. После этого он расчленил тело и пытался утопить останки в реке, однако сам упал в неё, после чего и был задержан. Как сообщает Москва 24, судебно-медицинская экспертиза признала Соколова вменяемым.

