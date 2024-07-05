Дело генерала Цокова о мошенничестве прекратили в связи с его смертью
Военные следователи закрыли уголовное дело в отношении генерал-лейтенанта Олега Цокова, где главным фигурантом является бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов. Дело Цокова прекращено в связи с его смертью, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Источник ТАСС уточнил, что материалы дела в отношении Попова и другого фигуранта – бизнесмена Моисеева – выделены в отдельное производство. Дело же Цокова закрыто в связи с нереабилитирующими основаниями, то есть его гибелью.
Цоков погиб в зоне проведения спецоперации летом 2023 года. Он также посмертно был удостоен звания Героя России.
По данным следствия, генерал-майор Попов действовал в составе организованной группы вместе с предпринимателем Моисеевым и Цоковым. Они подозреваются в хищении более 1 700 тонн металлопроката, который закупался военно-гражданской администрацией Запорожской области. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на передовой. Попов и Моисеев сейчас содержатся в СИЗО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru