Дело генерала Цокова о мошенничестве прекратили в связи с его смертью

Источник ТАСС уточнил, что материалы дела в отношении Попова и другого фигуранта – бизнесмена Моисеева – выделены в отдельное производство. Дело же Цокова закрыто в связи с нереабилитирующими основаниями, то есть его гибелью.

Цоков погиб в зоне проведения спецоперации летом 2023 года. Он также посмертно был удостоен звания Героя России.

По данным следствия, генерал-майор Попов действовал в составе организованной группы вместе с предпринимателем Моисеевым и Цоковым. Они подозреваются в хищении более 1 700 тонн металлопроката, который закупался военно-гражданской администрацией Запорожской области. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на передовой. Попов и Моисеев сейчас содержатся в СИЗО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

