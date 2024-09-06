Дело экс-командующего 58-й армией Попова передали в прокуратуру
6 сентября 202415:16
Уголовное дело экс-командующего 58-й армией Ивана Попова передали в прокуратуру. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил адвокат генерала Сергей Буйновский.
По его словам, защита Попова считает, что дело следует прекратить или направить на дополнительное расследование.
«Из-за неполноты предварительного расследования и неисследовании версий о непричастности Попова к совершенным деяниям», - пояснил юрист.
Ранее Попов попросил привлечь нескольких своих бывших сослуживцев в качестве свидетелей стороны защиты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru