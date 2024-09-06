Дело экс-командующего 58-й армией Попова передали в прокуратуру

Уголовное дело экс-командующего 58-й армией Ивана Попова передали в прокуратуру. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил адвокат генерала Сергей Буйновский.

По делу генерала Попова о мошенничестве арестовали еще одного фигуранта

По его словам, защита Попова считает, что дело следует прекратить или направить на дополнительное расследование.

«Из-за неполноты предварительного расследования и неисследовании версий о непричастности Попова к совершенным деяниям», - пояснил юрист.

Ранее Попов попросил привлечь нескольких своих бывших сослуживцев в качестве свидетелей стороны защиты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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