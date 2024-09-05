Дело экс-генерала ФТС Завгороднего о пьяном дебоше рассмотрят в особом порядке

Компанию ему составлял замглавы ФИС генерал-полковник Андрей Струков, который, однако сообразил, что надо остановиться и успел укрыться в номере до прихода сотрудников правоохранительных органов.

В итоге Завгородний несколько раз ударил прибывшего по вызову сотрудника Росгвардии, непрерывно используя нецензурно лексику. Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на допросе Завгородний вину признал и раскаялся.

