Дело экс-генерала ФТС Завгороднего о пьяном дебоше рассмотрят в особом порядке

Дело бывшего генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Олега Завгороднего суд рассмотрит в особом порядке. Высокопоставленный экс-чиновник в погонах проходит обвиняемым по делу о пьяном скандале в отеле Калининграда.

Такое решение принял Ленинградский районный суд по итогам предварительного слушания по просьбе адвокатов. Согласно материала дела, в ночь на 2 февраля 2024 года Завгородний в пьяном виде устроил дебош в самой дорогой гостинице областного центра. В ответ на замечания развязал драку с охранником.

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Компанию ему составлял замглавы ФИС генерал-полковник Андрей Струков, который, однако сообразил, что надо остановиться и успел укрыться в номере до прихода сотрудников правоохранительных органов.

В итоге Завгородний несколько раз ударил прибывшего по вызову сотрудника Росгвардии, непрерывно используя нецензурно лексику. Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на допросе Завгородний вину признал и раскаялся.

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Фото: customs.gov.ru
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