Адвокат: Блогеры Чекалины выплатили все долги по налогам

Как отметил защитник, долг был полностью погашен 3 мая.

«Так как все счета арестованы, деньги для этого взяли взаймы и полностью оплатили 311 миллионов, которые были поводом для возбуждения уголовного дела», — указал Третьяков.

Адвокат ожидает реакции следствия.

Ранее в отношении Чекалиных возбудили уголовные дела об уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей и отмывании средств в особо крупном размере, напоминает RT. Суд избрал для блогеров меру пресечения в виде запрета определенных действий, пишет РИА ФАН.

