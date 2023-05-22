Адвокат: Блогеры Чекалины выплатили все долги по налогам

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее супруг Артем погасили задолженность по налогам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката пары Константина Третьякова.

На блогера Лерчек могут завести новое уголовное дело

Как отметил защитник, долг был полностью погашен 3 мая.

«Так как все счета арестованы, деньги для этого взяли взаймы и полностью оплатили 311 миллионов, которые были поводом для возбуждения уголовного дела», — указал Третьяков.

Адвокат ожидает реакции следствия.

Ранее в отношении Чекалиных возбудили уголовные дела об уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей и отмывании средств в особо крупном размере, напоминает RT. Суд избрал для блогеров меру пресечения в виде запрета определенных действий, пишет РИА ФАН.

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