Адвокат: Блогеры Чекалины выплатили все долги по налогам
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее супруг Артем погасили задолженность по налогам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката пары Константина Третьякова.
Как отметил защитник, долг был полностью погашен 3 мая.
«Так как все счета арестованы, деньги для этого взяли взаймы и полностью оплатили 311 миллионов, которые были поводом для возбуждения уголовного дела», — указал Третьяков.
Адвокат ожидает реакции следствия.
Ранее в отношении Чекалиных возбудили уголовные дела об уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей и отмывании средств в особо крупном размере, напоминает RT. Суд избрал для блогеров меру пресечения в виде запрета определенных действий, пишет РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru