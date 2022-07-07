Дело блогера Хованского об оправдании терроризма поступило в суд

Дело российского блогера Юрия Хованского, который обвиняется в оправдании терроризма, поступило во второй Западный окружной военный суд в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Передрука.

Блогер Хованский отказался от сделки со следствием

По данным карточки дела, оно будет рассматриваться коллегией из трех федеральных судей. Также там отмечается, что обвинение Хованскому изменено с части 2 на часть 1 статьи 205.1 УК РФ («С публичного оправдания терроризма с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета - на публичное оправдание терроризма как таковое»).

Как пояснил адвокат, это означает смену тяжести вменяемого преступления с тяжкого на средней тяжести, поскольку по части первой статьи 205.1 предусмотрено более мягкое наказание — до пяти лет лишения свободы.

Юрий Хованский был задержан 9 июня 2021 года. В СК РФ заявили, что во время трансляции в интернете он исполнил песню «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности». Речь шла о песне про теракт в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году.

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