Дело блогера Хованского об оправдании терроризма поступило в суд
Дело российского блогера Юрия Хованского, который обвиняется в оправдании терроризма, поступило во второй Западный окружной военный суд в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Передрука.
По данным карточки дела, оно будет рассматриваться коллегией из трех федеральных судей. Также там отмечается, что обвинение Хованскому изменено с части 2 на часть 1 статьи 205.1 УК РФ («С публичного оправдания терроризма с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета - на публичное оправдание терроризма как таковое»).
Как пояснил адвокат, это означает смену тяжести вменяемого преступления с тяжкого на средней тяжести, поскольку по части первой статьи 205.1 предусмотрено более мягкое наказание — до пяти лет лишения свободы.
Юрий Хованский был задержан 9 июня 2021 года. В СК РФ заявили, что во время трансляции в интернете он исполнил песню «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности». Речь шла о песне про теракт в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году.
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