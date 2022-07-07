Дело блогера Хованского об оправдании терроризма поступило в суд

По данным карточки дела, оно будет рассматриваться коллегией из трех федеральных судей. Также там отмечается, что обвинение Хованскому изменено с части 2 на часть 1 статьи 205.1 УК РФ («С публичного оправдания терроризма с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета - на публичное оправдание терроризма как таковое»).

Как пояснил адвокат, это означает смену тяжести вменяемого преступления с тяжкого на средней тяжести, поскольку по части первой статьи 205.1 предусмотрено более мягкое наказание — до пяти лет лишения свободы.

Юрий Хованский был задержан 9 июня 2021 года. В СК РФ заявили, что во время трансляции в интернете он исполнил песню «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности». Речь шла о песне про теракт в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году.

