Дело американского журналиста Гершковича передали в суд

В пресс-службе ведомства указали, что следствием было установлено и документально подтверждено, что сотрудник газеты The Wall Street Journal собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод».

Отмечается, что задержанный в 2023 году Гершкович действовал по заданию ЦРУ «с соблюдением тщательных мер конспирации».

«Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», - заключили в Генпрокуратуре.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские и американские спецслужбы находятся в контакте по вопросу освобождения Гершковича, сообщает RT.

