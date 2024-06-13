Дело американского журналиста Гершковича передали в суд
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о шпионаже, которое было возбуждено в отношении американского журналиста Эвана Гершковича.
В пресс-службе ведомства указали, что следствием было установлено и документально подтверждено, что сотрудник газеты The Wall Street Journal собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод».
Отмечается, что задержанный в 2023 году Гершкович действовал по заданию ЦРУ «с соблюдением тщательных мер конспирации».
«Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», - заключили в Генпрокуратуре.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские и американские спецслужбы находятся в контакте по вопросу освобождения Гершковича, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Криштиану Роналду назвал себя совершенным игроком
- Захарова обвинила США и Великобританию в подготовке диверсий против РФ
- Дело американского журналиста Гершковича передали в суд
- Финансист Пушкарев посоветовал россиянам откладывать по 100 рублей в день
- В Токио раскупили все билеты на кинопоказ по случаю 225-летия со дня рождения Пушкина
- Песков заявил, что Россия готовит ответ на новые санкции США
- Несколько банков Киргизии прекратили работу с системами денежных переводов из РФ
- «Роскино» разработает новые форматы поддержки продвижения национальных фильмов
- Месси не сыграет за Аргентину на Олимпиаде-2024 в Париже
- СМИ: Трамп требует от спикера Палаты представителей отменить обвинительный вердикт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru