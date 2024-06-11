В Дании россиянку задержали по подозрению в связях с разведкой РФ
Гражданку России задержали в Дании по подозрению в «содействии российской разведслужбе». Об этом со ссылкой на датскую службу безопасности сообщает телекомпания Danmarks Radio.
Уточняется, что действия россиянки были направлены на «обеспечение возможности действовать в Дании иностранной разведслужбе».
Посол РФ в Дании Владимир Барбин назвал произошедшее «наглой и беспардонной провокацией датских спецслужб», намеревающихся таким образом дискредитировать общественные организации соотечественников «за поддержание контактов с Родиной».
«Посольство потребует от датских властей незамедлительного освобождения нашей гражданки», - заключил Барбин.
Ранее власти Австрии лишили аккредитации корреспондента ТАСС Ивана Попова. В ответ Россия решила отозвать аккредитацию у журналистки Марии Книпс-Виттинг из московского бюро Австрийского радио и телевидения ORF, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru