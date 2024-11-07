Делимханов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Депутат Государственной Думы, Герой России Адам Делимханов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени указом президента России. Об этом в своем Telehgram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, награда присуждена за вклад Делимханова в развитие парламентаризма, законотворческую деятельность и многолетнюю службу.
Кадыров подчеркнул, что Делимханов обладает «стратегическим мышлением и оперативностью», что помогает ему эффективно решать задачи.
Кадыров поздравил Делимханова с наградой и пожелал ему успехов в дальнейшей службе на благо России, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Шебекино в результате атаки беспилотника пострадала женщина
- Делимханов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
- Песков ответил на слова Харрис о том, что «Путин съест Трампа»
- СМИ: Зеленский может принять мирный план Трампа
- Трампа исключили из базы данных украинского сайта «Миротворец»
- Водителям в Саратове разрешили скрываться от БПЛА с превышением скорости
- Опрос: 8 из 10 российских компаний сталкиваются с нехваткой персонала
- Тимур Родригез о разводе: Всегда желал «принципиально других отношений»
- В офисе Зеленского назвали победу Трампа «ожидаемым шоком» для ЕС
- Валерий Кипелов признался, что стал прадедушкой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru