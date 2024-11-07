Делимханов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Депутат Государственной Думы, Герой России Адам Делимханов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени указом президента России. Об этом в своем Telehgram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, награда присуждена за вклад Делимханова в развитие парламентаризма, законотворческую деятельность и многолетнюю службу.

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Кадыров подчеркнул, что Делимханов обладает «стратегическим мышлением и оперативностью», что помогает ему эффективно решать задачи.

Кадыров поздравил Делимханова с наградой и пожелал ему успехов в дальнейшей службе на благо России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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