Делегаты съезда движения детей и молодежи переутвердили название «Движение первых»

Отмечается, что участники съезда ранее отдали свои голоса за то, чтобы часть «Российское движение детей и молодежи» была неизменной независимо от того, какое название будет выбрано. После этого на голосование было вынесено пять вариантов, которые могли быть частью нового названия – «Пионеры», «Движение первых», «Движение имени Гагарина», «Новое поколение», «Юность». Так, большинство голосов было отдано в пользу названия «Движение первых». Теперь движение называется: Российское движение детей и молодежи «Движение первых».

Ранее председатель правления движения Григорий Гуров заявил, что Российское движение детей и молодежи выбрало пять основных миссий и определило общие ценности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

