Делегаты съезда движения детей и молодежи переутвердили название «Движение первых»
Делегаты первого съезда Российского движения детей и молодежи переутвердили название «Движение первых». Об этом сообщило РИА Новости.
Отмечается, что участники съезда ранее отдали свои голоса за то, чтобы часть «Российское движение детей и молодежи» была неизменной независимо от того, какое название будет выбрано. После этого на голосование было вынесено пять вариантов, которые могли быть частью нового названия – «Пионеры», «Движение первых», «Движение имени Гагарина», «Новое поколение», «Юность». Так, большинство голосов было отдано в пользу названия «Движение первых». Теперь движение называется: Российское движение детей и молодежи «Движение первых».
Ранее председатель правления движения Григорий Гуров заявил, что Российское движение детей и молодежи выбрало пять основных миссий и определило общие ценности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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