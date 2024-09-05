СК РФ: В отношении бывшего замглавы МЧС Барышева возбуждено дело о мошенничестве

На бывшего замминистра МЧС Павла Барышева завели уголовное дело о мошенничестве, сообщили в Следственном комитете России.

Суд в Москве арестовал двух фигурантов дела о мошенничестве в ЦВСИГ в Сахарово

По версии следствия, экс-замминистра изготовил подложные документы, на основании которых получил трехкомнатную квартиру, стоимость которой составляет не менее 20 миллионов рублей.

Ранее бывшего замминистра обороны Павла Попова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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