СК РФ: В отношении бывшего замглавы МЧС Барышева возбуждено дело о мошенничестве
5 сентября 202415:45
На бывшего замминистра МЧС Павла Барышева завели уголовное дело о мошенничестве, сообщили в Следственном комитете России.
По версии следствия, экс-замминистра изготовил подложные документы, на основании которых получил трехкомнатную квартиру, стоимость которой составляет не менее 20 миллионов рублей.
Ранее бывшего замминистра обороны Павла Попова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ленинградской области сотрудницу банка облили зеленкой
- «Зенит» объявил об уходе нападающего Ивана Сергеева
- Россияне обошли британцев и немцев в Анталии
- СМИ: На дебатах Трампа и Харрис не будет живой аудитории
- Депутат Соболев: Заявление Алаудинова о победе в СВО преждевременно
- СК РФ: В отношении бывшего замглавы МЧС Барышева возбуждено дело о мошенничестве
- WSJ: Сотни шпионов из КНДР работают в ИТ-компаниях США
- Депутат Бессараб: Профсоюзы вносят свой вклад в помощь фронту
- Актер Пашутин опроверг информацию о конфискации его квартиры в Финляндии
- МЧС Подмосковья предупредило о заморозках ночью 6 сентября
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru