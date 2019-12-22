Декабрь в Москве: тепло и дождь

В Москве 22 декабря, в воскресенье, температура воздуха прогреется до пяти градусов тепла, возможны осадки, сообщает Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, погода в столице облачная, будет небольшой дождь, ветер - юго-восточного направления, его скорость - 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление - 740 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье теплее - до шести градусов тепла, но к ночи возможны небольшие заморозки. Столбик термометра опустится до нулевой отметки.

Ранее главный специалист центра Марина Макарова рассказала НСН, какой будет погода на следующей неделе.

