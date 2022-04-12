Действие водительских прав продлят для личных авто и используемых для работы

Срок действия водительских прав, истекающий в 2022-2023 годах, продлят на 3 года для водителей личных автомобилей и для тех, кто использует машину для работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

Соответствующее постановление было принято кабмином во вторник. Таким образом, водительские права продлятся автоматически.

По данным МВД, правами смогут продолжить пользоваться без необходимости замены около 5 млн.

Член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Пётр Шкуматов заявил, что продление действия истекших водительских прав в России связано с желанием снизить нагрузку на регистрационные подразделения ГИБДД.



