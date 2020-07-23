Дегтярёв предложил снизить тарифы на услуги ЖКХ

«У людей нет денег на жизнь, не говоря уже об оплате ЖКХ», - сказал в ответ Дегтярёв.

По его мнению, можно попробовать снизить тарифы через федеральный центр субсидирования, через обращения к правительству или президенту, а также попытаться изыскать внутренние ресурсы.

Министр ЖКХ региона Дарий Тюрин сообщил журналистам, что будет рассмотрен вопрос о снижении тарифов для малообеспеченных граждан.

