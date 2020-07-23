Дегтярёв предложил снизить тарифы на услуги ЖКХ

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края предложил снизить тарифы за для населения региона по всем видам услуг ЖКХ. Об этом заявил, узнав от главы Солнечного района о больших долгах газоснабжающей организации из-за неплатежей населения, передаёт РИА Новости.

Дегтярёв ответил протестующим в Хабаровске: «Не уйду!»

«У людей нет денег на жизнь, не говоря уже об оплате ЖКХ», - сказал в ответ Дегтярёв.

По его мнению, можно попробовать снизить тарифы через федеральный центр субсидирования, через обращения к правительству или президенту, а также попытаться изыскать внутренние ресурсы.

Министр ЖКХ региона Дарий Тюрин сообщил журналистам, что будет рассмотрен вопрос о снижении тарифов для малообеспеченных граждан.

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Реутов
ТЕГИ:Тарифы ЖкхМихаил ДегтяревХабаровский Край
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