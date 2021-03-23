Дегтярев осудил предложение убрать Хабаровск с банкноты в 5000 рублей

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев раскритиковал намерение Центробанка убрать изображение Хабаровска с пятитысячной купюры. Он заявил, что такое решение «будет большой ошибкой». Об этом пишет ИА Znak.

Накануне ЦБ сообщил, что планирует изменить дизайн купюр номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей до 2025 года. Предполагается, что на одной из сторон будет изображение города, а на обратной отобразят достопримечательности федерального округа.