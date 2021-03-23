Дегтярев осудил предложение убрать Хабаровск с банкноты в 5000 рублей

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев раскритиковал намерение Центробанка убрать изображение Хабаровска с пятитысячной купюры. Он заявил, что такое решение «будет большой ошибкой». Об этом пишет ИА Znak.

Накануне ЦБ сообщил, что планирует изменить дизайн купюр номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей до 2025 года. Предполагается, что на одной из сторон будет изображение города, а на обратной отобразят достопримечательности федерального округа.

ЦБ РФ заявил о грядущем обновлении дизайна банкнот большинства номиналов

При этом изображения городов на банкнотах планируют изменить. Место Хабаровская на купюре 5000 рублей может заменить Екатеринбург. В ЦБ пояснили, что необходимость замены банкнот обусловлена новыми системами защиты от подделок и появлением новых федеральных округов и городов.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил ДегтяревЦентробанкКупюрыХабаровск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры