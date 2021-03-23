ЦБ РФ заявил о грядущем обновлении дизайна банкнот большинства номиналов

Банк России объявил о поэтапной модернизации банкнот в 2021–2025 годах, сообщает пресс-служба регулятора.

В сообщении говорится, что модернизация затронет банкноты номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. В неё войдут совершенствование защитного комплекса и обновление дизайна.

«Последние 10 лет защитный комплекс бумажных денежных знаков не совершенствовался, и настало время продолжить его модификацию, одновременно сделав дизайн банкнот более современным», - отметил заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

В ЦБ РФ уточнили, что на банкнотах номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы, а также достопримечательностей Северо-Западного и Центрального федеральных округов. На банкнотах номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей будут изображены Новосибирск, Пятигорск, Нижний Новгород и Екатеринбург, а также достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов, пишет RT.

В пресс-службе Банка России добавили, что банкноты образца 1997 года и их последующие модификации, остаются «законным средством наличного платежа на территории России».

Ранее гендиректор компании «АТМ Альянс» Денис Кучаев посоветовал россиянам не стоит снимать наличные в банкоматах, расположенных вне офиса банка, а также вдали от большого скопления людей, сообщает Ura.ru. По его словам, в таких местах преступникам проще совершить противоправные действия.

