Дефицит мужчин в России предрек Росстат

Как уточняет РЕН ТВ, единственный регион, который до сих пор не затронула такая демографическая ситуация оказалась Чукотка. Там на каждую тысячу мужчин приходится 956 женщин. Кроме того, в течение грядущих 17 лет число женщин уменьшится почти на 15%. По данный Известий, через 12 лет мужчин может стать больше, в том числе, и на Камчатке.

По данным специалистом, такой перевес численности в пользу женщин связан с большими рисками смертности среди мужчин, уточняет Газета.ру.

Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев рассказал в эфире НСН, что злоупотребление алкоголем и неблагоприятные климатические условия имеют прямое отношение к смертности мужчин в России:

