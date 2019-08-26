Дефицит мужчин в России предрек Росстат
По данным Федеральной службы государственной статистики, вплоть до 2036 года в России сохранится демографический перевес в сторону женщин, сообщает Ura.ru. по данным ведомства, в этом году соотношение мужчин и женщин составляет 1000 к 1154. К 2036 году на тысячу мужчин будет приходится уже 1128 женщин.
Как уточняет РЕН ТВ, единственный регион, который до сих пор не затронула такая демографическая ситуация оказалась Чукотка. Там на каждую тысячу мужчин приходится 956 женщин. Кроме того, в течение грядущих 17 лет число женщин уменьшится почти на 15%. По данный Известий, через 12 лет мужчин может стать больше, в том числе, и на Камчатке.
По данным специалистом, такой перевес численности в пользу женщин связан с большими рисками смертности среди мужчин, уточняет Газета.ру.
Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев рассказал в эфире НСН, что злоупотребление алкоголем и неблагоприятные климатические условия имеют прямое отношение к смертности мужчин в России:
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Новости за ночь: Росстат спрогнозировал дефицит мужчин в России
- Стало известно о связи повесившегося американского мультимиллионера и «Мисс России»
- Российские ученые открыли способ победить рак легких
- Касперская дала совет по безопасности денежных счетов
- Политолог объяснил, почему выборы президента Абхазии не интересуют россиян