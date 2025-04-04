Дефицит или разгильдяйство? В России объяснили нехватку вакцин от бешенства
Вакцину от бешенства невозможно купить в аптеках из-за особых условий хранения и перевозки и сложностей с расчетом индивидуальной дозы, сказала НСН Виктория Преснякова.
Дефицит вакцины от бешенства действительно наблюдается в России с конца прошлого года, он объясняется отсутствием препарата у изготовителя, к тому же вакцину в сила ряда причин невозможно купить в аптеке. Об этом НСН заявила директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.
Telegram-канал «SHOT Проверка» ранее сообщил о дефиците в России антирабической вакцины (вакцины от бешенства). Уточняется, что перебои с поставками наблюдаются как минимум в двух российских регионах — Орловской области и Башкирии. По словам врачей, поступает много пациентов, которых необходимо вакцинировать, но сделать это можно далеко не в любом медучреждении. Преснякова заявила, что дефицит антирабической вакцины наблюдается с конца 2024 года, и объяснила ее дефицит отсутствием препарата у производителя.
«Перебои с антирабической вакциной наблюдаются с конца 2024 года, они вызваны тем, что ее нет у производителя. К тому же вакцины против бешенства не продаются в аптеках по нескольким ключевым причинам. Во-первых, эти препараты требуют особых условий хранения и транспортировки при строгом соблюдении температурного режима. Во-вторых, введение антирабической вакцины — это сложная медицинская процедура, которая должна проводиться только квалифицированными специалистами в условиях медицинского учреждения, где есть возможность правильно оценить показания, рассчитать дозировку и составить индивидуальный график вакцинации. Кроме того, бешенство — это экстренная ситуация, когда каждая минута на счету, и централизованная система распределения через специализированные медицинские учреждения позволяет максимально быстро и эффективно оказать помощь пострадавшему. Также стоит учитывать, что эти препараты относятся к особой группе лекарственных средств, оборот которых строго регламентирован законодательством. Все эти факторы делают невозможным и нецелесообразным свободную продажу вакцин против бешенства в аптеках. Оценить дефицит вакцин против бешенства через продажи в аптеке сложно», — сказала Преснякова.
В свою очередь руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов предположил, что дефицит вакцины против бешенства связан с банальным разгильдяйством.
«В советское время антирабической вакцины было в избытке, при том, что сегодня это очищенная вакцина, которая вводится в количестве пяти или шести инъекций, а раньше нужно было сорок уколов. Подозреваю, что нехватка вакцины — следствие разгильдяйства отдельных лиц и рыночной экономики, а не плановой, как в советское время», — отметил собеседник НСН.
Вместе с тем еще в ноябре 2024 года Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците вакцины от бешенства, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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