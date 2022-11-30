Торжественная церемония зажжения огней проходит ежегодно. Представитель Русского дома заявил, что Деду Морозу в этом году пришлось лететь с пересадкой. Не помешали народному веселью и крики протестовавших рядом на перекрестке проукраинских активистов.

К гостям вышел директор Русского дома Павел Извольский, поздравил с наступлением праздничной поры и напомнил, что обычай расставлять перед воротами украшенные деревья и ветви хвойных пород имеет германские корни.

Ранее традиционное шествие Дедов Морозов в Рыбинске (Ярославская область) было отменено из-за режима повышенной готовности. Фестиваль «Нашествие Дедов Морозов» проходит в Рыбинске с 2009 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

