Дед Мороз прилетел в Берлин и зажег огни на елке

Несмотря на все сложности с перелетом, российский Дед Мороз прилетел из Великого Устюга в Берлин и принял участие в зажжении огней на елке перед Русским домом, сообщает РИА Новости.

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Торжественная церемония зажжения огней проходит ежегодно. Представитель Русского дома заявил, что Деду Морозу в этом году пришлось лететь с пересадкой. Не помешали народному веселью и крики протестовавших рядом на перекрестке проукраинских активистов.

К гостям вышел директор Русского дома Павел Извольский, поздравил с наступлением праздничной поры и напомнил, что обычай расставлять перед воротами украшенные деревья и ветви хвойных пород имеет германские корни.

Ранее традиционное шествие Дедов Морозов в Рыбинске (Ярославская область) было отменено из-за режима повышенной готовности. Фестиваль «Нашествие Дедов Морозов» проходит в Рыбинске с 2009 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент внешних коммуникаций ПАО «Галс-Девелопмент»
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