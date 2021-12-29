Дед Мороз и Снегурочка будут поздравлять пассажиров «Мострансавто»

На автовокзалах и автостанциях в разных городах Подмосковья их встречают Дед Мороз и Снегурочка. Путешествие сказочных персонажей по городам началось 28 декабря и продлится до 30-го числа. За эти дни Дед Мороз и Снегурочка посетят автовакзалы в Ногинске, Орехово-Зуеве, Чехове, Домодедове и Подольске, автостанцию в Павловском Посаде.

Сказочные герои поздравят пассажиров с наступающим Новым годом, загадают им загадки и подарят подарки. Также до 31 декабря на автовокзалах и автостанциях пассажиры смогут получить поздравления и тематические наклейки с праздничной символикой.

Тем временем, в России замечена возросшая активность мошенников перед новогодними праздниками.

Большая часть аферистов орудует в Сети, рассылая пользователям фишинговые сообщения о розыгрышах, акциях или же распродажах в магазинах.

