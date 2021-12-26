В канун Нового года в России активизировались мошенники

В России замечена возросшая активность мошенников перед новогодними праздниками, сообщают «Известия».

Большая часть аферистов орудует в Сети, рассылая пользователям фишинговые сообщения о розыгрышах, акциях или же распродажах в магазинах. Также используются предложения о погашении банковских кредитов.

Таким образом, злоумышленники пытаются получить данные банковских карт. Эксперты советуют не терять осторожность, а также не верить в чудеса, которые предлагают российским гражданам неизвестные.

Письма с предложениями о выгодных скидках, распродажах и акциях от известных брендов — главная уловка мошенников, которой они пользуются перед Новым годом. Об этом рассказала руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Подобные сообщения похожи на традиционные предпраздничные рассылки компаний

