«Маме корову»: Дед Мороз рассказал о необычных желаниях детей

Дед Мороз из Великого Устюга рассказал о самых необычных подарках, о которых просили дети со всей России на Новый год. Об этом зимний волшебник рассказал на московской пресс-конференции, запись которой доступна на You-Tube.

Среди детских желаний Дед Мороз выделил «корову для мамы» и «мультикультиватор для земли». О таких подарках попросили ребята из Ростова-на-Дону.