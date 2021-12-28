«Маме корову»: Дед Мороз рассказал о необычных желаниях детей

Дед Мороз из Великого Устюга рассказал о самых необычных подарках, о которых просили дети со всей России на Новый год. Об этом зимний волшебник рассказал на московской пресс-конференции, запись которой доступна на You-Tube.

Среди детских желаний Дед Мороз выделил «корову для мамы» и «мультикультиватор для земли». О таких подарках попросили ребята из Ростова-на-Дону.

Дед Мороз из Великого Устюга любит получать подарки, сделанные руками детей

Также Деда Мороза удивил абонемент в бассейн. Девочка из Перми пожелала русалочий хвост, отметил он.

Зимний волшебник также подчеркнул, что в 2021 году сам получил один из самых необычных подарков – рисунок ядерного реактора.

Дед Мороз живет в сосновом бору в 12 км от города Великий Устюг.

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ФОТО: subscribe.ru
ТЕГИ:ПодаркиДед Мороз
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