«Дебилы написали»: Тарасова опровергла новости о госпитализации
5 июня 202315:55
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что сообщения о её госпитализации не соответствуют действительности, сообщает РИА Новости.
По её словам, она чувствует себя хорошо, а в больницу заезжала, чтобы купить лекарства.
«Интересующиеся дебилы написали, что я в больнице лежу. Со мной всё хорошо», - заключила Тарасова.
Ранее в СМИ появилась информация, что Тарасова попала в больницу, причины не уточнялись, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru