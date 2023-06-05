«Дебилы написали»: Тарасова опровергла новости о госпитализации

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что сообщения о её госпитализации не соответствуют действительности, сообщает РИА Новости.

Пресс-служба Михалкова опровергла информацию о госпитализации режиссера

По её словам, она чувствует себя хорошо, а в больницу заезжала, чтобы купить лекарства.

«Интересующиеся дебилы написали, что я в больнице лежу. Со мной всё хорошо», - заключила Тарасова.

Ранее в СМИ появилась информация, что Тарасова попала в больницу, причины не уточнялись, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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