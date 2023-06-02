Пресс-служба Михалкова опровергла информацию о госпитализации режиссера

Пресс-служба режиссера Никиты Михалкова опровергла информацию о его госпитализации. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители режиссера заявили, что распространенная информация не соответствует действительности.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил о госпитализации Михалкова. По его данным, Никита Сергеевич находится в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца.

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