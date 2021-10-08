«Дебильная передача!» Понасенков назвал победой выступление на ЧБД
Евгений Понасенков рассказал, зачем пошел на «Что было дальше?» и раскрыл секрет популярности шоу на YouTube.
Историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал победой свое выступление на шоу «Что было дальше?» на Youtube. Выпуск с участием Евгения за день посмотрело больше восьми миллионов человек.
«Они меня умоляли, несколько раз звонили мне, моим менеджерам, обещали вести себя прилично. Естественно, слово не сдержали. Естественно, я это знал заранее. Для меня это как вылазка в тыл врага. Есть люди, живущие со смыслом, честью и достоинством, а есть все остальные. И это вечное противостояние, вечная борьба. И в данном случае это борьба за аудиторию. Это все же война, а на войне нельзя ничего не делать. Приходится иногда вступать во взаимодействие с противником. Но это очередная моя победа. Причем, как вы видели, я всегда сражаюсь в меньшинстве. На всех федеральных каналах, на YouTube тоже. То есть я один - и всегда толпа: либо пропагандистов, либо, как здесь, вообще не пойми кого», - заявил Понасенков.
Историк объяснил популярность шоу на YouTube его примитивностью, но подчеркнул, что попытался отнять хотя бы маленькую часть его аудитории, которая хочет образовываться.
«Все, что примитивно, то имеет большую аудиторию. Все, что интеллектуально – меньшую. Это всегда так было, всегда так будет. Я пошел специально для того, чтобы как раз попытаться отнять очень-очень маленькую часть этой аудитории, кто, может быть, живет где-то в провинции и не имеет возможности образовываться и, может быть, не из очень хорошей семьи. Чтобы они посмотрели, что есть и другие люди – с человеческими жестами, мимикой – и отошли от просмотра таких дебильных передач. А это абсолютно дебильная передача! Быдляцкое поведение этой компании», - заключил Понасенков.
Шоу «Что было дальше?» выходит на канале LABELCOM в YouTube. На 8 октября у канала около 6,8 миллионов подписчиков в соцсети.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
- Киселёва возмутило присуждение Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову
- Боррель: Россия не станет «сверхдержавой»
- «Свобода слова и независимость». В Нобелевском комитете объяснили премию мира Муратову
- Кабмин внес в Госдуму законопроект о полном госфинансировании дебютных фильмов
- Новым главой Калининграда стал единоросс Евгений Любивый
- РФ направила в ЕС документы для взаимного признания COVID-сертификатов
- В России зафиксирован новый суточный максимум смертей от COVID-19
- В Батуми рухнула часть жилого дома
- Главред «Новой газеты» Муратов получил Нобелевскую премию мира
- Руслана Стефанчука избрали спикером Верховной рады
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru