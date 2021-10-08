«Дебильная передача!» Понасенков назвал победой выступление на ЧБД

Историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал победой свое выступление на шоу «Что было дальше?» на Youtube. Выпуск с участием Евгения за день посмотрело больше восьми миллионов человек.

«Они меня умоляли, несколько раз звонили мне, моим менеджерам, обещали вести себя прилично. Естественно, слово не сдержали. Естественно, я это знал заранее. Для меня это как вылазка в тыл врага. Есть люди, живущие со смыслом, честью и достоинством, а есть все остальные. И это вечное противостояние, вечная борьба. И в данном случае это борьба за аудиторию. Это все же война, а на войне нельзя ничего не делать. Приходится иногда вступать во взаимодействие с противником. Но это очередная моя победа. Причем, как вы видели, я всегда сражаюсь в меньшинстве. На всех федеральных каналах, на YouTube тоже. То есть я один - и всегда толпа: либо пропагандистов, либо, как здесь, вообще не пойми кого», - заявил Понасенков.