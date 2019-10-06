ДДТ выключили свет на питерском выступлении на «Газпром-Арене»

Концерт «ДДТ» на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге был неожиданно прерван. Во время выступления погас свет. Инцидент произошел в ходе финального концерта двухдневного Synergy Global Forum, который впервые за пять лет прошел в северной столице.

После нескольких исполненных «ДДТ» композиций зрители почувствовали, что музыканты торопятся завершить выступление.

«Затем выходит на сцену дядя Юра и говорит, что площадка просит закончить выступление. Они, мол, подготовили крутую и серьезную программу, но, по его словам: "Какому-то чуваку в фуражке не понравилось"», — ссылается издание «Ридус» на очевидцев.

Когда фронтмен «ДДТ» Юрий Шевчук попытался продолжить выступление, в зале резко погас свет и в фан-зону зала вошла охрана, которая оттеснила зрителей от «ограждения сцены и не давая снимать выступление», сообщает издание peterburg-news.ru.

В концерте форума Synergy Global Forum также принимали участие музыканты Борис Гребенщиков и Вячеслав Бутусов . Хэдлайнером мероприятия выступил Арнольд Шварценеггер, сообщает kulturomania.ru.

Ранее лидер «ДДТ» Юрий Шевчук в эфире НСН предложил «избавляться от штампов в башке».

