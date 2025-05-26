Даванков заявил о готовности провести дебаты с Мизулиной
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в своём Telegram-канале заявил, что готов к дебатам с возглавляющей «Лигу безопасного интернета» Екатериной Мизулиной на канале «Соловьев.Live».
Депутат напомнил, что предложение провести очную встречу впервые было озвучено ещё полтора года назад.
«Екатерина до сих на вызов не ответила. Поэтому сразу приглашаю на дебаты Шамана. К нему у меня тоже много вопросов», - написал он.
Ранее Даванков захотел выяснить, на что «Лига безопасного интернета» потратила 200 млн рублей из бюджета страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru