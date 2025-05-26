Даванков заявил о готовности провести дебаты с Мизулиной

Депутат напомнил, что предложение провести очную встречу впервые было озвучено ещё полтора года назад.

«Екатерина до сих на вызов не ответила. Поэтому сразу приглашаю на дебаты Шамана. К нему у меня тоже много вопросов», - написал он.

Ранее Даванков захотел выяснить, на что «Лига безопасного интернета» потратила 200 млн рублей из бюджета страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».