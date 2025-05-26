Даванков заявил о готовности провести дебаты с Мизулиной

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в своём Telegram-канале заявил, что готов к дебатам с возглавляющей «Лигу безопасного интернета» Екатериной Мизулиной на канале «Соловьев.Live».

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Депутат напомнил, что предложение провести очную встречу впервые было озвучено ещё полтора года назад.

«Екатерина до сих на вызов не ответила. Поэтому сразу приглашаю на дебаты Шамана. К нему у меня тоже много вопросов», - написал он.

Ранее Даванков захотел выяснить, на что «Лига безопасного интернета» потратила 200 млн рублей из бюджета страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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