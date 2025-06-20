Даванков заявил, что предоставление Маску убежища принесет России пользу

Предоставление американскому бизнесмену Илону Маску политического убежища стало бы для России более полезным, что помощь Эдварду Сноудену. Об этом «Газете.Ru» заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Греф упрекнул Даванкова в том, что он не умеет пользоваться GigaChat

Он отметил, что направил соответствующую просьбу в МИД РФ и рассчитывает, что в ведомстве серьёзно отнесутся к его предложению.

Отвечая на критику высокопоставленного источника ТАСС, назвавшего эту идею «хайпом, перешедшим все нормы приличия», Даванков указал, что так относиться к инициативе не следует.

«Что касается позиции «высокопоставленного источника» — я бы к этому так не относился», — подчеркнул депутат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прежде чем говорить о возможном политическом убежище для Маска следует дождаться «заявлений МИД или заявлений Маска», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:ДепутатыРоссияИлон Маск

Горячие новости

Все новости

партнеры