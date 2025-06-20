Даванков заявил, что предоставление Маску убежища принесет России пользу

Он отметил, что направил соответствующую просьбу в МИД РФ и рассчитывает, что в ведомстве серьёзно отнесутся к его предложению.

Отвечая на критику высокопоставленного источника ТАСС, назвавшего эту идею «хайпом, перешедшим все нормы приличия», Даванков указал, что так относиться к инициативе не следует.

«Что касается позиции «высокопоставленного источника» — я бы к этому так не относился», — подчеркнул депутат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прежде чем говорить о возможном политическом убежище для Маска следует дождаться «заявлений МИД или заявлений Маска», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

