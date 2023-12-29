Даванков предложил прекратить обсуждения «голой вечеринки» Ивлеевой

Вице-спикер Госдумы и кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что не следует «подменять реальные проблемы страны какой-то ерундой», сообщает РИА Новости.

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Комментруя «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой он указал, что пора прекратить обсуждение этого мероприятия и направить энергию на решение более насущных вопросов.

«Из всех утюгов вторую неделю продолжают обсуждать московскую вечеринку... как будто в стране нет других проблем... Энергию «народных судей» лучше направить на борьбу за нормальную медицину, высокие доходы людей, адекватные цены и развитие регионов», – указал парламентарий.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев заступился за певцов Филиппа Киркорова и Диму Билана после «голой вечеринки» Ивлеевой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/partynewpeople
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