Даванков предложил прекратить обсуждения «голой вечеринки» Ивлеевой

Комментруя «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой он указал, что пора прекратить обсуждение этого мероприятия и направить энергию на решение более насущных вопросов.

«Из всех утюгов вторую неделю продолжают обсуждать московскую вечеринку... как будто в стране нет других проблем... Энергию «народных судей» лучше направить на борьбу за нормальную медицину, высокие доходы людей, адекватные цены и развитие регионов», – указал парламентарий.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев заступился за певцов Филиппа Киркорова и Диму Билана после «голой вечеринки» Ивлеевой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».