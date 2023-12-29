Даванков предложил прекратить обсуждения «голой вечеринки» Ивлеевой
Вице-спикер Госдумы и кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что не следует «подменять реальные проблемы страны какой-то ерундой», сообщает РИА Новости.
Комментруя «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой он указал, что пора прекратить обсуждение этого мероприятия и направить энергию на решение более насущных вопросов.
«Из всех утюгов вторую неделю продолжают обсуждать московскую вечеринку... как будто в стране нет других проблем... Энергию «народных судей» лучше направить на борьбу за нормальную медицину, высокие доходы людей, адекватные цены и развитие регионов», – указал парламентарий.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев заступился за певцов Филиппа Киркорова и Диму Билана после «голой вечеринки» Ивлеевой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Отрадно, что много детей и молодежи поддерживают выдвижение Путина
- Дрон ВСУ сбит над Брянской областью
- Даванков предложил прекратить обсуждения «голой вечеринки» Ивлеевой
- МЧС доставляет в Москву из Каира ещё одну группу вывезенных из Газы россиян
- Полтонны гашиша изъяли в Псковской области
- Адам Драйвер не вернется в «Звездные войны»
- Метростроители подготовили ТПМК «Владимир» к старту в Нижнем Новгороде
- Защита обжаловала приговор осужденному на 12 лет Абызову
- Глава Минздрава Башкирии пострадал в серьезном ДТП
- Первый канал вернет в эфир «Модный приговор»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru