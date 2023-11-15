Даванков попросил Роскомнадзор официально объявить, что радуга не связана с ЛГБТ

Как отметил парламентарий, участились случаи отправки заявлений в регулятор и правоохранительные органы о ЛГБТ-пропаганде из-за радуги.

«Хозяйствующие субъекты, общеобразовательные организации, организации культуры опасаются использовать изображения радуги, поскольку радужный флаг также используется как символ ЛГБТ-сообщества», — подчеркнул Даванков.

Вице-спикер Думы напомнил, что ранее Роскомнадзор утвердил критерии оценки информации с пропагандой нетрадиционных отношений. При этом в них нет положений, указывающих на возможность привлечь к ответственности за использование радуги как символа ЛГБТ.

Ранее телеканал ТНТ Music обесцветил радугу в клипе группы Seventeen, чтобы избежать штрафа о пропаганде ЛГБТ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

