Даванков попросил Роскомнадзор официально объявить, что радуга не связана с ЛГБТ
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал официально объявить, что изображение радуги не связано с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Соответствующее обращение депутат направил главе Роскомнадзора Андрею Липову, передает ТАСС.
Как отметил парламентарий, участились случаи отправки заявлений в регулятор и правоохранительные органы о ЛГБТ-пропаганде из-за радуги.
«Хозяйствующие субъекты, общеобразовательные организации, организации культуры опасаются использовать изображения радуги, поскольку радужный флаг также используется как символ ЛГБТ-сообщества», — подчеркнул Даванков.
Вице-спикер Думы напомнил, что ранее Роскомнадзор утвердил критерии оценки информации с пропагандой нетрадиционных отношений. При этом в них нет положений, указывающих на возможность привлечь к ответственности за использование радуги как символа ЛГБТ.
Ранее телеканал ТНТ Music обесцветил радугу в клипе группы Seventeen, чтобы избежать штрафа о пропаганде ЛГБТ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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