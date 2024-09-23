Дарья Донцова заявила, что недоброжелатели отравили двух ее собак

Писательница Дарья Донцова в своих соцсетях рассказала, что недоброжелатели отравили двух ее собак.

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Она уточнила, что в течение длительного времени получала угрозы, затем, в конце августа злоумышленники перешли к прямым действиям.

Кто-то подбросил отраву для собак на участок писательницы. В результате два ее питомца почувствовали недомогание. Одну из собак спасти не удалось, вторая сейчас продолжает лечение.

Донцова также добавила, что поиск отравители продолжается. В целях безопасности она решила воздержаться от публикации контента в соцсетях со своими питомцами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Демьянчук
ТЕГИ:СобакиПисатели

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