Дарья Донцова заявила, что недоброжелатели отравили двух ее собак
Писательница Дарья Донцова в своих соцсетях рассказала, что недоброжелатели отравили двух ее собак.
Она уточнила, что в течение длительного времени получала угрозы, затем, в конце августа злоумышленники перешли к прямым действиям.
Кто-то подбросил отраву для собак на участок писательницы. В результате два ее питомца почувствовали недомогание. Одну из собак спасти не удалось, вторая сейчас продолжает лечение.
Донцова также добавила, что поиск отравители продолжается. В целях безопасности она решила воздержаться от публикации контента в соцсетях со своими питомцами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru