Дарья Донцова заявила, что недоброжелатели отравили двух ее собак

Она уточнила, что в течение длительного времени получала угрозы, затем, в конце августа злоумышленники перешли к прямым действиям.

Кто-то подбросил отраву для собак на участок писательницы. В результате два ее питомца почувствовали недомогание. Одну из собак спасти не удалось, вторая сейчас продолжает лечение.

Донцова также добавила, что поиск отравители продолжается. В целях безопасности она решила воздержаться от публикации контента в соцсетях со своими питомцами, передает «Радиоточка НСН».

