Дарью Трепову этапировали в колонию

Адвокат не уточнил, в какую именно колонию была направлена его подзащитная, отмечает газета «Известия».

Трепова находилась в следственном изоляторе с 4 апреля 2023 года. Однако, по словам адвоката Бермана, правило «день за полтора» не применяется к осужденным за терроризм, передает «Радиоточка НСН».

