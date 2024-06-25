Дарью Трепову этапировали в колонию

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) доставили Дарью Трепову к месту отбытия наказания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адковата Даниила Бермана.

В январе 2-й Западный окружной военный суд признал Трепову виновной в совершении террористического акта и приговорил к 27 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Обвиняемая в теракте Трепова рассказала о желании уехать на Украину

Адвокат не уточнил, в какую именно колонию была направлена его подзащитная, отмечает газета «Известия».

Трепова находилась в следственном изоляторе с 4 апреля 2023 года. Однако, по словам адвоката Бермана, правило «день за полтора» не применяется к осужденным за терроризм, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Петр Ковалев
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