Обвиняемая в теракте Трепова рассказала о желании уехать на Украину

Она призналась, что давно с ним знакома. Причиной уехать на Украину стали переживания из-за специальной военной операции, о чем она рассказала Попкову, а тот в свою очередь пообещал ей помочь. Сначала он давал ей небольшие поручения, а потом познакомил с мужчиной по прозвищу Гештальт, от которого она получила бюст военного корреспондента Владлена Татарского.

Ранее судмедэксперты заявили, что смерть Владлена Татарского наступила практически мгновенно. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

