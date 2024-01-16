Обвиняемая в теракте Трепова рассказала о желании уехать на Украину

Обвиняемая в терроризме Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила в суде, что хотела уехать на Украину к украинскому куратору - журналисту Роману Попкову. Об этом сообщает РИА Новости.

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Она призналась, что давно с ним знакома. Причиной уехать на Украину стали переживания из-за специальной военной операции, о чем она рассказала Попкову, а тот в свою очередь пообещал ей помочь. Сначала он давал ей небольшие поручения, а потом познакомил с мужчиной по прозвищу Гештальт, от которого она получила бюст военного корреспондента Владлена Татарского.

Ранее судмедэксперты заявили, что смерть Владлена Татарского наступила практически мгновенно. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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