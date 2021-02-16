Даня Милохин примерил женское платье
16 февраля 202116:59
Известный блогер Даня Милохин выложил в Instagram фото, на котором он одет в женское платье и получает в подарок букет цветов.
Фото никак не подписано. Остается только догадываться, является ли снимок шуткой на тему Дня святого Валентина или Милохин просто проиграл кому-то спор.
За несколько минут после публикации этот пост собрал почти 50 тысяч лайков и более 700 комментариев.
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16 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru