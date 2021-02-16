Даня Милохин примерил женское платье

Известный блогер Даня Милохин выложил в Instagram фото, на котором он одет в женское платье и получает в подарок букет цветов.

Фото никак не подписано. Остается только догадываться, является ли снимок шуткой на тему Дня святого Валентина или Милохин просто проиграл кому-то спор.

За несколько минут после публикации этот пост собрал почти 50 тысяч лайков и более 700 комментариев.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото:Instagram/danya_milokhin
ТЕГИ:СкандалБлогерыБлогер
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры