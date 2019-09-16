Данные опроса: Россияне готовы копить при доходе от 45 тысяч рублей

Согласно результатам опроса, для большей части граждан России (27,1%) необходимо зарабатывать 45-55 тысяч рублей на человека для того, чтобы комфортно копить. Еще 20,9% выбрали вариант более 55 тысяч рублей.

По данным издания, в опросе приняли участие 1,5 тысячи человек.

Ранее в эфире НСН руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал НСН, почему большинство россиян не имеет сбережений.

