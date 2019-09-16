Данные опроса: Россияне готовы копить при доходе от 45 тысяч рублей
Большинство россиян, не имеющих накоплений, готовы начать откладывать деньги при заработке от 45 тысяч рублей. Такие данные показал опрос жителей России научно-техническим центром «Перспектива», сообщает РБК.
Согласно результатам опроса, для большей части граждан России (27,1%) необходимо зарабатывать 45-55 тысяч рублей на человека для того, чтобы комфортно копить. Еще 20,9% выбрали вариант более 55 тысяч рублей.
По данным издания, в опросе приняли участие 1,5 тысячи человек.
Ранее в эфире НСН руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал НСН, почему большинство россиян не имеет сбережений.
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