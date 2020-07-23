Данные о гражданском оружии в РФ соберут в единую IT-систему
Росгвардия до конца 2020 года получит и начнёт предварительные испытания новой IT-платформы, призванной объединить все данные о гражданском оружии в стране. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Предполагается, что система будет разделена на внутренний портал для росгвардейцев и внешний для производителей, продавцов и покупателей гражданского оружия. Данные о том, кто и какое оружие купил, будут автоматически поступать в единую базу учтённого оружия. К ней подключат оружейные заводы и магазины, ЧОПы и стрелковые клубы.
В материале говорится, что 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие заменят одной пластиковой картой. Разрешение на покупку и хранение оружия можно будет получить, отправив заявку через новый портал. Кроме того, для владельцев оружия разработают мобильное приложение на iOS и Android, связанное с пластиковой картой.
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