Дана Борисова объяснила, почему просит денег
Российская телеведущая Дана Борисова объяснила, почему просит деньги у подписчиков, а не берет подработку, сообщает «Комсомольская правда».
По словам женщины, она не пойдет зарабатывать деньги «в поле», потому что имеет высшее образование. По словам знаменитости, она уже 3,5 года числится в штате петербургского агентства новостей, но с началом военной спецоперации России на Украине начальство заморозило программу. При этом Борисова не считает себя «тунеядкой». «Я работаю с 14 лет, у меня две трудовые книжки исписаны мелким почерком – не каждый может этим похвастаться. Я не тунеядка!», — заявила телеведущая.
Ранее Борисова написала пост, в котором попросила отправить на банковскую карту «элементарно по 100 рублей» из-за трудного материального положения.
Напомним, ранее бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова подала в суд на Дану Борисову.
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