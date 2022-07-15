Дана Борисова объяснила, почему просит денег

По словам женщины, она не пойдет зарабатывать деньги «в поле», потому что имеет высшее образование. По словам знаменитости, она уже 3,5 года числится в штате петербургского агентства новостей, но с началом военной спецоперации России на Украине начальство заморозило программу. При этом Борисова не считает себя «тунеядкой». «Я работаю с 14 лет, у меня две трудовые книжки исписаны мелким почерком – не каждый может этим похвастаться. Я не тунеядка!», — заявила телеведущая.

Ранее Борисова написала пост, в котором попросила отправить на банковскую карту «элементарно по 100 рублей» из-за трудного материального положения.

Напомним, ранее бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова подала в суд на Дану Борисову.

