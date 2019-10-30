Дальнобойщики заметили улучшение качества российских дорог

Регионами с самыми качественными дорогами названы Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Ставропольский край. Такие данные приводятся в рейтинге, составленном на основании последних данных Росстата за 2018 год.

В качестве критериев качественности дорог эксперты учитывали ровность, прочность дорожного покрытия и его сцепные качества.

Как отмечается, в Москве нормативным требованиями отвечали 97% дорожных участков. В ХМАО этот показатель составил 84,5%, в Ставрополье – 74,9%, в Красноярском крае – 74,1% и в Ингушетии – 70,4%.