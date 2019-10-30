Дальнобойщики заметили улучшение качества российских дорог
Координатор движения «Дальнобойщик» в эфире НСН рассказал, в каких регионах России самые качественные дороги.
Регионами с самыми качественными дорогами названы Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Ставропольский край. Такие данные приводятся в рейтинге, составленном на основании последних данных Росстата за 2018 год.
В качестве критериев качественности дорог эксперты учитывали ровность, прочность дорожного покрытия и его сцепные качества.
Как отмечается, в Москве нормативным требованиями отвечали 97% дорожных участков. В ХМАО этот показатель составил 84,5%, в Ставрополье – 74,9%, в Красноярском крае – 74,1% и в Ингушетии – 70,4%.
Координатор движения «Дальнобойщик» Валерий Войтко в эфире НСН оценил качество составленного рейтинга.
«Исходя из личного опыта, могу сказать, что рейтинг носит более или менее объективный характер. Да, действительно, в европейской части России дороги в очень неплохом состоянии. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах дорог мало, но в них вкладывают деньги нефтяники. Но есть масса депрессивных регионов, где федеральные дороги поддерживаются в более или менее приличном состоянии, а вот с региональными и муниципальными всё плохо. Однако тенденция к улучшению состояния дорожного покрытия на федеральных, а потом уже на части региональных дорог, действительно есть», - рассказал Войтко.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил разобраться в проблеме увеличения ДТП со смертельными исходами в 17 регионах России. Такое распоряжение он дал на совещании о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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