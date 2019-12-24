«Дальнобойщик»: Ограничить работу водителя грузовиков в России не реально

Правительство ограничило максимальное время работы водителей автобусов и грузовиков. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина. Согласно поправкам, теперь водители этих транспортных средств смогут находиться за рулем не более 9-ти часов. Максимум составляет 10 часов, но не более двух раз в неделю. Отдыхать водитель должен не менее 11 часов в сутки. Среди новых требований также есть необходимость периодического отдыха водителей во время поездки. Первый перерыв должен быть сделан не позднее 4,5 часов с момента начала поездки и длиться не менее 45 минут. Соблюдение этих требований должно контролироваться с помощью тахографа.

Координатор движения «Дальнобойщик» Валерий Войтко в беседе с НСН заявил, что эти требования смогут выполнить далеко не все водители фур. И у этого есть объективные причины.

«Если говорить о Европейской части России, о работе в Москве, Санкт-Петербурге, Поволжье, то соблюсти эти требования, в принципе, можно. Там инфраструктура достаточно развита. Но когда мы говорим о территориях за Волгой, за Уралом, о Сибири и Дальнем Востоке, то первая и главная претензия водителей, которые сталкиваются вот с таким режимом труда и отдыха заключается в том, что эти требования выполнить не возможно. В том случае, когда водитель не нарушает суточный пробег, если он за рулём 8-9 часов, то нужно оставить за ним право самому выбирать, где ему остановиться, чтобы, простите, справить нужду или попить чай. Эта попытка объять необъятное», - отметил собеседник НСН.

По словам координатора движения «Дальнобойщик», нужно задуматься о введении зонирования и районирования этих новых требований, потому что Россия – страна огромная.

«Очевидно, что режим труда и отдыха надо соблюдать. Очевидно, что нельзя допускать того, чтобы водитель сидел за рулём переутомлённый, но во всём должна быть логика и здравый смысл. А во всеохватывающих общих требованиях для всех его нет. Возьмите, к примеру, машину, которая доставляет грузы по мегаполису, и машину, которая едет из Хабаровска в Советскую Гавань по перевалам и по тайге. Это абсолютно разные условия и требования», - подчеркнул Валерий Войтко.