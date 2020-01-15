Дальний Восток станет ближе. Путин поручил создать авиакомпанию для ДФО
Правительство РФ должно заняться созданием авиакомпании для целенаправленных перелётов на Дальний Восток. Президент Владимир Путин поручил кабинету министров после совещания внести соответствующие предложения, сообщает пресс-служба Кремля.
Предполагается, что в парке специализированной авиакомпании будут лайнеры отечественного производства.
Главным её предназначением станет выполнение перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе, а также в труднодоступных районах, передаёт RT.
Владимир Путин также поручил правительству до конца года подготовить предложения по мерам, которые позволят снизить цену авиационного керосина на Дальнем Востоке.
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