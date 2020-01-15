Дальний Восток станет ближе. Путин поручил создать авиакомпанию для ДФО

Предполагается, что в парке специализированной авиакомпании будут лайнеры отечественного производства.

Главным её предназначением станет выполнение перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе, а также в труднодоступных районах, передаёт RT.

Владимир Путин также поручил правительству до конца года подготовить предложения по мерам, которые позволят снизить цену авиационного керосина на Дальнем Востоке.

