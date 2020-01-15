Дальний Восток станет ближе. Путин поручил создать авиакомпанию для ДФО

15 января 202015:07

Правительство РФ должно заняться созданием авиакомпании для целенаправленных перелётов на Дальний Восток. Президент Владимир Путин поручил кабинету министров после совещания внести соответствующие предложения, сообщает пресс-служба Кремля.

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Предполагается, что в парке специализированной авиакомпании будут лайнеры отечественного производства.

Главным её предназначением станет выполнение перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе, а также в труднодоступных районах, передаёт RT.

Владимир Путин также поручил правительству до конца года подготовить предложения по мерам, которые позволят снизить цену авиационного керосина на Дальнем Востоке.

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