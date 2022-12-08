«Дайте выговориться»: сотрудникам ГИБДД дали рекомендации по общению с агрессивными гражданами
Научный центр безопасности дорожного движения МВД разработал методические рекомендации по разрешению конфликтных ситуаций, в которые могут попасть сотрудники ГИБДД. Документ «Совершенствование коммуникативных компетенций сотрудников ДПС Госавтоинспекции» опубликован на сайте центра.
Рекомендации были подготовлены совместно с московским университетом МВД России имени В.Я. Кикотя. Они разделены на несколько блоков, один из которых относится к предупреждению и разрешению конфликтов «в ситуациях провокационного поведения участников дорожного движения»
Как отмечается в документе, для эффективной профилактики конфликтных ситуаций с применением «средств психологического (коммуникативного) воздействия» сотруднику Госавтоинспекции в диалоге с участниками дорожного движения «важно проявлять вежливость, уравновешенность и внимание, иметь опрятный внешний вид, обладать высоким уровнем речевой культуры». Инспекторам рекомендуют «сохранять приветливое выражение лица, держаться уверенно», удерживать визуальный контакт в зоне «глаза-лоб» для создания «деловой атмосферы».
«Выбирайте минимальную санкцию для наказания гражданина, который впервые совершил административное правонарушение, а затем разъясните ему, что при повторном правонарушении возможен максимальный штраф, другие меры привлечения к ответственности», – говорится в документе.
Кроме того, при общении с агрессивно настроенными людьми сотрудникам ГИБДД советуют дать гражданам возможность «выговориться». При этом инспекторам следует контролировать эмоции, не допускать «эмоционального напряжения» и не поддаваться на провокации.
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