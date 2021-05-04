Дачников предупредили о штрафах за сорняки на участке

Дачникам грозит административный штраф за сорняки на участке, сообщила РИА Новости юрист Татьяна Мацукова.

Она отметила, что существует ответственность за нарушение правил борьбы с сорными растениями. Список всех растений, которые нужно уничтожать, определен постановлением правительства России от 18.09.2020 № 1482.

Юрист разъяснил особенности разжигания костров на дачах

Юрист объяснила, что штрафовать могут не только тех, кто высаживает подобные растения, но и тех, кто бездействует и не борется с ними. За нарушение наказывают предупреждением или штрафом в размере от 300 до 500 рублей. Для должностных лиц сумма составляет от 0,5 до 1 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 5 до 10 тыс. рублей, сообщает RT.

Однако если гражданин нарушил правила борьбы с сорняками, но на деле это не вредит обществу, то наказания можно избежать, пишет телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:ШтрафРоссияДача
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры