Дачников предупредили о штрафах за сорняки на участке
Дачникам грозит административный штраф за сорняки на участке, сообщила РИА Новости юрист Татьяна Мацукова.
Она отметила, что существует ответственность за нарушение правил борьбы с сорными растениями. Список всех растений, которые нужно уничтожать, определен постановлением правительства России от 18.09.2020 № 1482.
Юрист объяснила, что штрафовать могут не только тех, кто высаживает подобные растения, но и тех, кто бездействует и не борется с ними. За нарушение наказывают предупреждением или штрафом в размере от 300 до 500 рублей. Для должностных лиц сумма составляет от 0,5 до 1 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 5 до 10 тыс. рублей, сообщает RT.
Однако если гражданин нарушил правила борьбы с сорняками, но на деле это не вредит обществу, то наказания можно избежать, пишет телеканал «360».
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