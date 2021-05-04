Дачников предупредили о штрафах за сорняки на участке

Юрист объяснила, что штрафовать могут не только тех, кто высаживает подобные растения, но и тех, кто бездействует и не борется с ними. За нарушение наказывают предупреждением или штрафом в размере от 300 до 500 рублей. Для должностных лиц сумма составляет от 0,5 до 1 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 5 до 10 тыс. рублей, сообщает RT.

Однако если гражданин нарушил правила борьбы с сорняками, но на деле это не вредит обществу, то наказания можно избежать, пишет телеканал «360».

