Crocs приостановит деятельность в России
Американская компания по производству спортивной и повседневной обуви Crocs приостановит электронные продажи, розничную деятельность в России и импорт продукции в нашу страну из-за ситуации на Украине. Об этом говорится на официальном сайте компании.
При этом в организации добавили, что продолжат выплачивать зарплаты своим сотрудникам в РФ.
Отмечается, что на российском сайте Crocs написано, что интернет-магазин компании по техническим причинам временно не работает.
Ранее американский производитель строительной техники Caterpillar заявил об остановке работы своего производства в России.
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