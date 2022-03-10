Crocs приостановит деятельность в России

Американская компания по производству спортивной и повседневной обуви Crocs приостановит электронные продажи, розничную деятельность в России и импорт продукции в нашу страну из-за ситуации на Украине. Об этом говорится на официальном сайте компании.

При этом в организации добавили, что продолжат выплачивать зарплаты своим сотрудникам в РФ.

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Отмечается, что на российском сайте Crocs написано, что интернет-магазин компании по техническим причинам временно не работает.

Ранее американский производитель строительной техники Caterpillar заявил об остановке работы своего производства в России.

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ФОТО: pexels.com
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