Crocs приостановит деятельность в России

Американская компания по производству спортивной и повседневной обуви Crocs приостановит электронные продажи, розничную деятельность в России и импорт продукции в нашу страну из-за ситуации на Украине. Об этом говорится на официальном сайте компании.

При этом в организации добавили, что продолжат выплачивать зарплаты своим сотрудникам в РФ.